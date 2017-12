Sebrae oferece oficinas para microempreendedores melhorarem o próprio negócio

As oficinas são de graça e acontecem na sede da instituição na capital

O Sebrae/MS realiza nos dias 02 e 09 de dezembro de 2017, oficinas gratuitas direcionadas ao microempreendedor individual (MEI). O objetivo é ensinar ferramentas e praticar estratégias que farão com que o negócio próprio obtenha melhora nos campos da gestão.

Para este sábado, dia 02, formação de preço de venda, controle de caixa, mídias digitais, e dicas para compra e venda de produtos são os temas em destaque nas oficinas SEI – Sebrae Empreendedor Individual.

Na parte da tarde, a oficina SEI Comprar, realizada das 14 às 18 horas, ensinará aos participantes estratégias para atuar em relação a fornecedores, mercado, clientes, preços, entre outros fatores que influenciam na gestão da empresa.

Formar preço e controlar o dinheiro

Já no próximo sábado, dia 09, acontece a oficina SEI Formar Preço, marcada das 8 às 12 horas. A capacitação vai ajudar os participantes a saber o preço dos seus negócios ou serviços, considerando os custos de produção e o lucro desejado.

O ciclo de treinamento se encerra na parte da tarde com a oficina SEI Controlar Meu Dinheiro, das 14 às 18 horas, com o objetivo de ensinar sobre o controle de caixa aplicado ao dia a dia do negócio.

A agenda completa com o cronograma está disponível na Loja Virtual do Sebrae/MS. Informações: 0800 570 0800.