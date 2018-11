“Superação – Equipes Vencedoras” acontecerá no dia 5 de dezembro, com a palestra “Sim, você pode!”

O Sebrae/MS preparou um grande evento para o próximo dia 5 de dezembro, quarta-feira, na capital sul-mato-grossense, como forma de incentivar empresários de todo o estado a celebrar suas conquistas junto com suas equipes, depois de meses de muito trabalho.

“SuperAção – Equipes Vencedoras” acontecerá no Palácio Popular da Cultura (Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n - Parque dos Poderes), a partir das 19 horas, com a Palestra “Sim, você pode!”, do jornalista Tadeu Schimdt, que conta sobre como suas atitudes intraempreendedoras o levaram a dar um novo patamar ao jornalismo esportivo e a estar à frente de um dos mais conhecidos programas televisivos do Brasil, o Fantástico.

“2019 promete ser de ascensão, com uma expectativa muito maior da classe empresarial por resultados positivos. Por isso, empreendedores e suas equipes merecem comemorar os desafios vencidos neste ano que se encerra e reunir energias positivas para o novo ciclo que se inicia”, destaca Luiz Ishikawa, gerente do Sebrae na região central de MS.

Também terão destaque na noite histórias de empreendedorismo com analogia à cultura pantaneira, e o caso de sucesso de Ronilço Guerreiro, fundador da Gibiteca, iniciativa de empreendedorismo social cuja relevância o levou a programas como “Esquenta”, de Regina Casé, e Porchat.

Quem for até o local terá ainda à disposição um painel interativo para fazer fotos com os colaboradores, com temáticas e frases inspiradoras. As inscrições podem ser feitas pelo Portal de Relacionamento do Sebrae. Informações: 0800 570 0800.