Sebrae realiza Mês Mulher de Negócios com programação voltada a empreendedoras

Para comemorar o mês da mulher, o Sebrae/MS realiza, a partir do dia 07 de março, o Mês Mulher de Negócios. Serão apresentações, talk shows e bate papos - a maioria gratuita - para debater temas que envolvam empreendedorismo e outros assuntos do universo feminino. A iniciativa faz parte do projeto Empreendedorismo Feminino em Pauta, criado em 2013.

Na próxima terça-feira, ocorre o primeiro evento, às 19 horas, no auditório do Sebrae, localizado na Avenida Mato Grosso, 1661, no Centro de Campo Grande. A palestra “Ser Mulher nos Dias de Hoje” será ministrada pela jornalista Leila Ferreira, que possui mestrado em Comunicação pela Universidade de Londres e trabalhou como repórter na Rede Globo Minas. Durante a reflexão sobre o cotidiano feminino atual, serão abordados temas como o perfeccionismo, o consumismo, o cansaço provocado pelo acúmulo de tarefas, entre outros.

Já na sexta-feira (10), às 19 horas, acontece no Living Lab (Rua Brasil, 205 - Centro) o bate papo sobre empreendedorismo feminino e startups com a empresária Tânia Gomes, da loja 33e34, que surgiu de uma necessidade da própria empreendedora em achar sapatos na numeração 33. A empresa foi aberta em janeiro de 2015 e já recebeu aporte de mais de R$ 500 mil de investidores-anjo.

No dia 14, também às 19 horas, a programação continua com a palestra “Empresárias e dinheiro: discutindo a relação”, da jornalista Carol Sandler, que é empresária e estudou Economia e Relações Internacionais em Paris. A apresentação acontece no auditório do Sebrae e o investimento é de R$ 30. Finalista da etapa estadual do Prêmio Mulher de Negócios, a empreendedora dá dicas de como construir o negócio dos sonhos e orienta sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam na gestão financeira de suas empresas.

A programação se encerra no próximo dia 23 com o talk show “Mulher de Negócios: como aumentar seus resultados com pequenas mudanças de comportamento”, mediado pela coach Rosângela Barcellos, que atua na área de desenvolvimento profissional há mais de 20 anos. O debate acontece às 19 horas, no Living Lab, e terá como convidadas as empreendedoras Bianca Ravagnani, da Smart Pet, Leni Fernandes, da Badulaque, e Regina Ferro, representante do Sesc, para apresentar a mulheres de negócios dicas inspiradoras de como conquistar seus objetivos do dia a dia.

Empreendedorismo feminino em MS

De acordo com levantamento realizado pelo Sebrae/MS mês passado, o número de empreendedoras nas micro e pequenas empresas de Mato Grosso do Sul cresceu 24% nos últimos 10 anos. Atualmente, o estado possui 102 mil mulheres que são donas do próprio negócio, representando 25% do total de micro empreendimentos existentes.

O segmento em que há mais empreendedoras atuando é o do comércio, com 49% das empresárias, seguido pelo setor de serviços, com 40%. As mulheres já somam quase metade dos empreendedores que iniciam o próprio negócio no Brasil, e 40% das empresas consolidadas no mercado são geridas por elas.