O Sebrae/MS realiza nos dias 6 e 27 de agosto, a palestra “Como se tornar um Microempreendedor Individual” para orientar sobre os processos, obrigações, responsabilidades e benefícios em se formalizar como microempreendedor individual. A capacitação vai ocorrer em dois horários, no período da manhã, das 8h30 às 10h30, e a tarde, das 14h30 às 16h30, na sede da instituição em Campo Grande.

O MEI tem vários benefícios, como emissão de nota fiscal; acesso a créditos especiais para pessoas jurídicas; maior credibilidade no mercado; cobertura previdenciária; auxílio-doença; e salário-maternidade. Também há a isenção de tributos federais e a probabilidade de contratar um empregado.

Entre os temas abordados na palestra estão: “O que é o MEI”; “Quais as regras do MEI”; “Quanto custa ser MEI”; “Quais os benefícios”; “O que fazer antes de formalizar”; As obrigações do MEI”; “Portal do Empreendedor”; e “Como o Sebrae pode ajudar”.

O Sebrae está localizado na avenida Mato Grosso, 1.661. Informações pelo telefone 0800 570 0800.