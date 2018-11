Com a temática “Comunicação Empreendedora”, acontece na manhã deste sábado, 1º de dezembro, o Sebraejor 2018, encontro direcionado a jornalistas e demais profissionais, estudantes e empresários da área. O evento será realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul, das 7h30 às 12h, no auditório do Living Lab (rua Brasil, 205), prédio anexo à instituição.

Haverá café da manhã para networking entre os participantes e palestra sobre “Modelos de Negócios em Comunicação”, com Bruno Navarros (Mestre em Comunicação, especialista em MKT e assessor de comunicação do Sebrae/MS há 6 anos), seguida por oficina prática de Lean Canvas para modelagem de empreendimentos, conduzida por Pauline Barbosa (empreendedora, administradora de empresas e analista técnica do Sebrae há 7 anos) e Janaina Mansilha (jornalista, especialista em MKT, analista técnica há 11 anos na instituição), ambas responsáveis por projetos ligados a inovação e transformação digital.

A ação se encerra com o bate-papo “Comunicação Empreendedora: histórias que rendem frutos”, que contará com as presenças de Clarissa Barreto (empreendedora, freelancer e redatora da agência W3Haus), Guilherme Soares Dias (Revista Calle 2; Black Bird; e livro “Dias pela Estrada”) e Juliana Feliz (professora universitária e autora do livro “As Cinzas de Altivez”). Eles contam suas experiências profissionais e destacam como o empreendedorismo fez a diferença para alcançarem os resultados almejados na carreira.

As inscrições para o Sebraejor 2018 são gratuitas, com vagas limitadas, e podem ser feitas pelo endereço bit.ly/sebraejor2018 ou clique aqui.