A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer Alfredo Abrão, realiza nesta quarta-feira (24.10), às 9 horas, no auditório Germano Barros de Souza, do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, a palestra Prevenção ao Câncer de Mama: Fatores de risco, rastreamento, detecção, diagnóstico e tratamentos.

O evento em alusão ao mês de conscientização Outubro Rosa tem objetivo de alertar os servidores públicos e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

A palestra será ministrada pelo cirurgião oncologista, Eric Rulli Meneses, que é coordenador do Programa de Residência Médica do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, e integra como membro titular, a Sociedade Brasileira de Cancerologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva. Além de participar constantemente de atualizações, palestras e congressos brasileiros e internacionais.

As inscrições são gratuitas e devem ser confirmadas através do e-mail ([email protected]) com o título Palestra Outubro Rosa. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (67) 3318-1483 ou 1413 na Coordenadoria Especial de Política de Gestão de Pessoas (Cegesp).