Secretaria de Cultura lança nesta segunda-feira, edital para produção de Telefilmes

A Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania lança nesta segunda-feira (19), Dia do Cinema Brasileiro, o 1º Edital para Produção de Telefilmes do Mato Grosso do Sul, em parceria com a Agência Nacional de Cinema (ANCINE). O evento é aberto à participação de todos interessados na produção audiovisual no Estado.

O lançamento contará com a presença da assessora da diretora-presidente da ANCINE, Myriam Assis, que na terça-feira (20), às 8h, no Museu da Imagem e do Som (MIS), promove o encontro "Um dia com a Ancine", onde os produtores audiovisuais do estado poderão entender os mecanismos de fomento e difusão da agência reguladora do setor no país.

A coordenadora do MIS/MS, Marinete Pinheiro, destaca: “A presença de uma representante da ANCINE fortalece os laços e relações do setor e nos ajuda a inserir o Mato Grosso do Sul nas políticas de difusão e principalmente no mercado audiovisual. A agência vem para nos dar o entendimento de que a produção é muito mais do que um simples produto, é também um investimento”.

O edital foi elaborado com a participação do Colegiado Setorial do Audiovisual local e é gerenciado pela Superintendência de Cultura da Secretaria Estadual de Cultura e Cidadania (SECC) em parceria com o Museu da Imagem e do Som da Fundação de Cultura (FCMS).

Para o secretário de cultura e cidadania, Athayde Nery, o momento é de apropriação: “É o começo de uma série de parcerias que pretendemos fazer ainda nesta gestão. Temos que nos apropriar desse momento, pois a cada um real que o governo coloca são dois que a ANCINE acrescenta em contrapartida. O momento é de envolver toda comunidade do audiovisual do Estado nessa tarefa de buscar recursos e assim transformar o MS em um destino para filmes no Brasil. Estamos abrindo caminhos”, destaca Athayde.