Secretaria de Educação abre inscrições para Cadastro Reserva de Professores Temporários

A Secretaria de Estado de Educação (SED) abriu nesta quinta-feira (21) as inscrições para o Cadastro Reserva de Professores Habilitados para exercício, em caráter temporário, da função de docente nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul e em projetos educacionais, durante o ano letivo de 2017. O interessado deverá ter formação em curso de licenciatura plena, com comprovante de colação de grau, em cursos reconhecidos pelo MEC.

A ficha de cadastramento estará disponível no endereço eletrônico www.portaldoprofessor.ms.gov.br, até 25 de janeiro de 2017, devendo o interessado acessar o link “cadastramento de professor” e seguir adequadamente as instruções que constarão da tela para a efetivação do cadastro, o qual ocorrerá, exclusivamente, pela internet e será requisito essencial para contratação. A relação dos candidatos cadastrados será publicada no Diário Oficial até 2 de fevereiro de 2017.

Os candidatos serão selecionados, para exercício, em caráter temporário, sob o regime de suplência, da função docente, por intermédio da atribuição de aulas complementares ou de convocação, nas vagas puras surgidas no decorrer do ano letivo, se não houver candidatos habilitados em concurso público aguardando nomeação, e nas vagas dos professores efetivos que se encontrarem: no exercício das funções de diretor, diretor-adjunto e coordenador pedagógico; nas hipóteses de licença e afastamentos previstos em lei; readaptados; no desempenho de mandato classista. A convocação será feita em substituição ao professor titular e de acordo com a carga horária do respectivo cargo.

Os professores do quadro permanente do Estado que pretendem exercer aulas complementares e/ou convocação em caráter temporário também deverão fazer a inscrição.

O Edital n.22/2016, com todas as informações sobre a abertura do cadastro, está disponível na página 12 do Diário Oficial 9312, publicado nesta quinta-feira (22).