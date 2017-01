Secretaria de educação estabelece novos prazos para matrícula na Reme

Os pais e responsáveis de alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) que perderam os prazos de matrícula para o ano letivo de 2017 poderão, a partir desta quinta-feira (12) ir nas secretarias das escolas para fazer a efetivação. O prazo encerra no dia 6 de fevereiro.

Segundo dados da divisão de Informações Gerenciais da Semed, pelo menos 12 mil alunos que já estavam matriculados na Rede deixaram de procurar as escolas municipais para realizarem as matrículas.

Documentação

Para os alunos que já frequentam as escolas municipais, os pais deverão levar sua própria documentação de identificação pessoal para efetivação da matrícula.

Quanto aos alunos novos, o responsável pela criança deve levar os documentos pessoais do aluno, como certidão de nascimento da criança, carteira de vacinação, carteira do SUS, cartão do Bolsa Família, documento de escolaridade e caso tenha, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Carteira de Identidade. O responsável também deve levar os documentos pessoais para complementar o cadastro do aluno.

Para os novos alunos que desejam ingressar na Rede Municipal de Ensino será realizado um novo período, que vai vigorar do dia 26 até 31 de janeiro. O responsável deverá comparecer à escola designada para efetivar a matrícula.

Ceinf

Para os alunos novos dos centros de educação infantil, as primeiras designações começam a partir do dia 23 de janeiro. A Semed pede aos pais que aguardem contato telefônico para os encaminhamentos das vagas.

A Central de Matrículas, responsável pela organização dos alunos nas escolas municipais, ficará aberta durante todo o ano letivo para cadastramento, remanejamento e matrículas novas.