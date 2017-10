Secretaria de Educação lança Matrícula Digital 2018 para escolas estaduais

A Secretaria de Estado de Educação (SED) lançou nesta terça-feira (31) a Matrícula Digital 2018, com solenidade no auditório da Governadoria, em Campo Grande. “A partir de hoje, já é possível fazer a pré-matrícula no site da Matrícula Digital. O comprovante já vai, na mesma hora, para o e-mail de quem está realizando a matrícula, possibilitando o acompanhamento de todo o processo. É muito fácil e pode ser feito de qualquer lugar”, destacou a titular da pasta, Maria Cecilia Amendola da Motta.

A Matrícula Digital é possível em 100% das escolas urbanas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, uma comodidade para pais/estudantes na realização de pré-matrículas e que possibilita à SED conhecer a demanda da escola em tempo real. “Já estamos pensando em 2018, o que é fundamental para que a gente erre menos em nosso planejamento. Já podemos pensar em merenda, quantidade de alunos, uniformes e kits escolares. Tudo isso devemos a este planejamento minucioso que é feito com antecedência”, explicou.

Com objetivo de promover a gestão democrática e transparente no acesso às vagas nas escolas estaduais, qualificando e otimizando o processo da matrícula, em 2016 a matrícula digital passou a ser possível em 100% das escolas urbanas da Rede Estadual de Ensino, uma comodidade para pais/estudantes na realização de pré-matrículas e que possibilita à SED conhecer a demanda da escola em tempo real. Caso alguém tenha dificuldade em realizar o procedimento pela internet, a equipe da Central de Matrícula está à disposição, pelo 0800-6470028.

A solenidade também contou com a presença do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; do secretário-adjunto de Estado de Educação, Josimário Teotonio Derbli da Silva; do defensor-geral do Estado, Luciano Montalli; e da presidente do Conselho Estadual de Educação, Eva Maria Katayama Negrisolli.

Prazos

Os alunos novos ou aqueles que desejam mudar de escola têm até 31 de dezembro de 2017 para acessar o site para cadastrar seus dados pessoais, escolher três escolas de sua preferência e aguardar a designação, no dia 5 de janeiro de 2018. Para efetivar a matrícula, o responsável pelo estudante deverá comparecer pessoalmente na escola para qual foi designado, de 8 a 12 de janeiro de 2018, munido dos documentos listados no comprovante de pré-matrícula.

Os estudantes que desejam permanecer na escola onde estudam atualmente deverão, primeiro, atualizar seus dados cadastrais, no Painel do Aluno e, depois, procurar pessoalmente, de 31 de outubro a 8 de dezembro de 2017, a secretaria de sua escola para a renovação de matrícula.

Para quem perder os prazos da primeira etapa, haverá uma nova chance de pré-matrícula, no início do ano que vem: de 7 a 12 de janeiro, com designação em 14 de janeiro e efetivação de 15 a 19 de janeiro de 2018.

Reforço na Aprendizagem

Durante a solenidade de lançamento da Matrícula Digital 2018, a SED apresentou duas iniciativas que têm como objetivo melhorar a aprendizagem e os índices da Rede Estadual de Ensino: Plataforma Foco no Estudante e Projeto Mira. “Temos apoio de instituições que escolheram nosso estado para fazer um investimento enorme porque confiam neste grupo que está aqui, porque tudo o que chega de inovação para Mato Grosso do Sul a equipe do Estado abraça e tem garra para desenvolver”, afirmou Maria Cecilia.

O Projeto Foco no Estudante tem como objetivo apoiar a SED no uso de evidências para o desenho, execução e avaliação de políticas públicas por meio de uma plataforma de integração de dados educacionais e indicadores. Assim, a SED se apropriará dos dados disponibilizados na plataforma, e os professores e gestores escolares poderão utilizá-la para melhor acompanhar a evolução da aprendizagem da Rede Estadual de Ensino. “É um sonho de consumo uma plataforma que reúne indicadores que transforma as avaliações em diagnóstico para que a SED, as Coordenadorias Regionais, diretores e professores possam planejar baseados nas evidências”, ressaltou.

Com o projeto é possível identificar eventuais lacunas de proficiência – inclusive desempenho e habilidades, estudante a estudante, embasando propostas de intervenções pedagógicas em sala de aula. “Mato Grosso do Sul é o quinto Estado a participar do Consórcio Foco Brasil, uma iniciativa da Teneduc, com patrocínio da Fundação Lemann, Instituto Unibanco e Itaú BBA”, explicou Fernando Botelho, da Teneduc. “Este projeto surgiu de uma percepção de que no Brasil se fazia muita avaliação, mas que pouco disso voltava para as escolas. Nossa proposta é dar um uso, mais adequado e pedagógico para o planejamento das redes, a partir das informações obtidas nestas avaliações padronizadas”, concluiu Botelho.

Assim como o Foco na Aprendizagem, o Projeto Mira busca apoiar os professores e diretores no desempenho de suas funções, focando principalmente na melhoria do ensino de Língua Portuguesa e Matemática por meio da tecnologia. “Começamos com o Projeto Mira em cinco escolas, onde o projeto deu muito certo, com utilização de tablets e plataforma de aprendizagem”, explicou a secretária de SED. “Para 2018 já estamos fazendo uma nova parceria com a Mira para que o professor acompanhe, pelo celular, o diário de classe, além de possibilitar o envio de SMS para responsáveis sobre as faltas e ocorrências dos estudantes”, informou Maria Cecilia.

Em 2016, a SED firmou um termo de cooperação técnica com a Mira Educação para o desenvolvimento do projeto, que nasceu das dificuldades encontradas na utilização do diário de classe digital. “Pensamos em como transformar o diário de classe, que é uma coisa tão difícil no dia a dia do professor, e do diretor, em uma coisa simples e que, com essa informação ele possa se comunicar tanto com a Secretaria tanto com a família”, contou o idealizador da ideia, Rangel Barbosa, presidente da Mira. O projeto permite que, por meio de um aplicativo de celular, integrado ao diário de classe da SED, professores façam o preenchimento do diário mesmo quando estiverem off-line e, assim que tiverem acesso à conexão 3G, poderão fazer gratuitamente a sincronização dos dados, sem consumir o pacote de dados do usuário.