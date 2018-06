Secretaria de Educação oferece vagas com salários de até 1.2 mil

A Secretaria de Estado de Educação (SED) abriu, nesta segunda-feira (11), inscrições do processo seletivo para contratar agente de limpeza, cozinheira e auxiliar administrativo.

Os salários variam de R$ 1.006,58 a R$ 1.248,15. Para concorrer às vagas de agente de limpeza e cozinheira, o candidato deve ter ensino fundamental completo e para o cargo de auxiliar administrativo, é necessário ter o ensino médio completo. As inscrições seguem até a próxima sexta-feira (15).

As vagas estão disponíveis para Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Jateí, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Três Lagoas.

Clique aqui e confira no edital, a partir da página 4, as exigências e quais documentos serão necessários para concorrer às vagas.