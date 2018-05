Secretaria realiza semana de sensibilização para doação de leite materno

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Gerência de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, juntamente com os Bancos de Leite Humano do estado, lançou a Semana Estadual de Doação de Leite Humano. Durante toda a semana serão desenvolvidas diversas atividades de promoção ao aleitamento e doação de leite materno.

Conforme a programação, além das atividades já realizadas na Maternidade Cândido Mariano de Campo Grande, na Santa Casa e no Hospital Universitário de Dourados, as ações continuam nos próximos dias, o Humap realizará, nesta quinta-feira (24), às 8 horas:

- Encontro do Cordão Vermelho (mãe e bebê);

- Massagem para mãe e bebê;

- Roda de Conversa: Dificuldades no aleitamento materno e doação de leite humano.

Ainda na quinta-feira, haverá entrega de certificados para as mamães doadoras no Hospital Regional, onde também será oferecido um café da manhã.

O Hospital Universitário também fará na sexta-feira (25), às 8h, uma roda de conversa com as funcionárias gestantes e lactantes do Humap. No encontro, serão desenvolvidos exercícios funcionais específicos para gestantes. Haverá também uma palestra com o tema “A importância do Banco de Leite”.

A Semana de Doação de Leite Humano é uma iniciativa destinada à proteção e promoção do aleitamento materno, que visa ainda sensibilizar a sociedade sobre a importância da doação de leite humano. Estimular a doação de leite materno, promover debates sobre a importância do aleitamento materno e da doação de leite humano, e divulgar os bancos de leite humano nos estados e municípios brasileiros são alguns dos objetivos da Semana Estadual.