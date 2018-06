O secretário de municipal de Meio Ambiente de Três Lagoas, Celso Yamaguti, alerta os moradores do município sobre possíveis ataques de jacarés na Lagoa Maior. Isso porque, cerca de 12 répteis habitam o local urbano, onde pessoas costumam passear com frequência.

De acordo com o JP News, um levantamento da secretaria informou que no local, existem três jacarés adultos com mais de dois metros de comprimento e nove de porte médio habitando a lagoa.

Segundo o site de notícias, a permanência dos animais no local voltou a ser alvo de polêmica na semana passada, quando um jacaré atacou e matou um cão. Entretanto, para Yamaguti, o ataque aconteceu por imprudência do dono do cachorro.

“Aconteceu dentro da lagoa, habitat do réptil. A nossa preocupação é com a segurança das crianças”, disse o secretário. Após o incidente, a secretaria informou que vai aumentar o número de placas de alerta de que é proibido andar com cachorro na pista de caminhada da Lagoa Maior.

“As placas vão alertar também sobre a proibição da pesca, andar de bicicleta e cuidados ao frequentar o nosso maior cartão postal”, afirmou.

Conforme o JP News, Yamaguti ainda destacou que diversas campanhas sobre os riscos e medidas seguras de lazer na lagoa foram realizadas, contudo, ainda assim, tem aqueles que não respeitam.

“Não basta aumentarmos o número de placas e divulgações sobre o assunto, é necessário que a população se conscientize dos riscos existentes hoje na Lagoa Maior. Qualquer atividade próxima às águas é um perigo anunciado, pois o jacaré é um animal que ataca silenciosamente. Com crianças, o cuidado deve ser redobrado”, alertou.