Secretário busca melhorias tecnológicas à Sedesc

Com a proposta de informatizar a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (Sedesc), o titular da secretaria Luiz Fernando Buainain, recebeu na manhã desta segunda-feira o professor Eduardo Mario Dias para obter informações para promoção de melhorias tecnológicas na secretaria.

“É muito importante ter a presença do professor Mário Dias, da USP, para gente começar pensar em implantar dentro da Sedesc um sistema de gestão econômica de ciência e tecnologia. Vamos trazer tecnologia de gestão para gerir vários setores da Sedesc, como por exemplo, o setor do agronegócio, indústria, comércio e administrativo. Fizemos hoje a primeira reunião com o professor Mário, e já demandamos algumas tarefas para nossos gestores para que eles levantem quais são as necessidades que temos em cada setor para, juntamente com o professor, desenvolver esse sistema tecnológico”, declarou.

A Prefeitura de Campo Grande pretende melhorar os tramites nos processos de abertura de empresas por meio do Prodes. Os empresários poderão acompanhar mais de perto os trâmites dos processos de instalação de empresas. As informações ficarão num banco de dados e os empresários terão respostas mais rápidas. Outro ponto importante será no prazo de validade dos documentos. Com os dados digitalizados, a secretaria terá mais facilidade para o encaminhamento dos processos de abertura de novas empresas.

Na semana passada o professorEduardo Mário Dias ministrou uma palestra aos funcionários da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) na área de cidades inteligentes, infraestrutura, jurídica e informatização.

“Esta reunião com o titular da sedesc é o resultado das primeiras reuniões que estão se materializando com a necessidade de informatizar a secretaria e transformá-la em um fator de sucesso. Vamos fazer um estudo e ver com o secretario Luiz Fernando e assim ajudarmos no processo de informatização, verificando quais são as ferramentas necessárias no sucesso da produtividade da secretaria”, disse Mário Dias.