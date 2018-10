Secretário cumpre prazo e rua de Ceinf nas Moreninhas recebe reparos

O problema em uma rua em frente ao Ceinf José Carlos de Lima, no bairro das Moreninha IV, foi parcialmente resolvido, depois que a Reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com o Secretário da SISEP (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Rudi Fiorese de um prazo de 15 dias para que a rua Antonio Pires de Oliveira, tivesse o patrolamento e o cascalhamento.

Fiorese disse ainda que não tem previsão da rua que é "linha de ônibus" receber pavimentação, mas faltando três dias para o cumprimento do prazo dado pelo secretário, à rua que estava cheia de buracos e ficava intransitável em dias chuvosos, hoje pela manhã, a prefeitura mandou um trator, fazer o nivelamento da via, para pedestres não precisem dividir o espaço da calçada com os veículos.

A moradora Lélia Rita da Silva Souza Santos comemorou que a manutenção na rua, ficou dentro do prazo estipulado pelo secretário Rudi Fiorese. “É uma solução temporária, mas, melhora e muito pra quem precisa”, finalizou. Veja o vídeo: Clique aqui