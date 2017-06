Secretário de Fazenda diz que confia em auditor-fiscal acusado de ter recebido R$ 100 mil

Após trecho da gravação de empresários donos de frigoríficos do Estado apontar que o auditor-fiscal e superintendente de administração tributária, Lauri Luiz Kener, teria recebido R$ 100 mil de propina, o Secretário de Estado de Fazenda, Marcio Monteiro, afirmou, em nota, que “confia plenamente no trabalho do superintendente”.

O secretário da Sefaz-MS ainda destacou que “os atos praticados, no âmbito da Superintendência de Administração Tributária e de toda a Secretaria de Estado de Fazenda, envolvendo a empresa do senhor José Alberto Berger, observaram a estrita legalidade e será demonstrada perante os órgãos de controle competentes”.

Em nota, Monteiro ainda declarou que o superintendente de Administração Tributária tomará as providências jurídicas para comprovar a lisura dos seus atos.

Confira a nota na íntegra:

O Secretário de Estado de Fazenda, em decorrência de veiculação pela imprensa de gravação de áudio na qual é feita citação ao nome do superintendente de Administração Tributária, Lauri Luiz Kener, tem a declarar:

1 – Há confiança plena na pessoa do superintendente de Administração Tributária, que tem exercido o cargo com dedicação, honestidade e responsabilidade;

2 – Os atos praticados, no âmbito da Superintendência de Administração Tributária e de toda a Secretaria de Estado de Fazenda, envolvendo a empresa do senhor José Alberto Berger, observaram a estrita legalidade e será demonstrada perante os órgãos de controle competentes;

3 – O superintendente de Administração Tributária adotará as providências jurídicas necessárias à comprovação da lisura dos seus atos.



Marcio Monteiro

Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul