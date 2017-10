Secretário de Saúde assina contrato para reforma da fachada do HRMS

Foi publicado no diário oficial do Estado desta quinta-feira (05) um extrato do contrato entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e a empresa de arquitetura e urbanismo Mari Dalva Cristovam Moreira - ME, com o objetivo de reforma a fachada do Hospital Regional do Mato Grosso do Sul – HRMS.

O ordenador das despesas é o Secretário de Saúde, Nelson Barbosa Tavares, será investido cerca de R$ 58.000 neste contrato. O contrato terá vigência de 12 meses, contados a partir de sua assinatura, que foi realizada no dia 26 de setembro de 2017, pelo Secretário Nelson Barbosa Tavares e Mari Dalva Cristovam Moreira.

No mesmo dia foi assinado outro contrato com a mesma empresa com o objetivo de atender às necessidades para reforma da Unidade de Quimioterapia do HRMS, no valor de R$ 46.140.

