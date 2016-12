Secretário de Segurança entrega 17 novas viaturas para Três Lagoas

Nesta quinta-feira (21), às 15 horas, na Praça Ramez Tebet, em Três Lagoas, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa entrega 17 novas viaturas para o município, que beneficiarão a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Ao todo foram investidos quase R$ 728 mil do Programa MS Mais Seguro, para a aquisição dos veículos. Lançado em junho deste ano pelo Governo do Estado para equipar reestruturar todas as forças e instituições da segurança pública de Mato Grosso do Sul, o programa é considerado o maior e mais ousado programa de segurança já lançado no Estado.

Das viaturas que serão entregues em Três Lagoas pelo secretário José Carlos Barbosa, 14 serão destinadas para a Polícia Militar, sendo que 7 são motocicletas de 250 cilindradas e 2 com 660 cilindradas, 4 mini SUV (Geep Renegade), além de uma Van Ducato. Os veículos serão utilizados para intensificar o policiamento em todos os bairros da cidade.

Já o Corpo de Bombeiros será contemplado com 3 viaturas novas viaturas, sendo duas auto salvamento e uma unidade de resgate, fruto de uma emenda parlamentar do deputado estadual Ângelo Guerreiro.

As entregas em Três Lagoas integram a terceira etapa do MS Mais Seguro que garantiu mais de R$ 32,1 milhões de investimentos para a segurança pública de Mato Grosso do Sul.

Somando as três etapas até agora foram entregues 306 viaturas (189 duas rodas e 117 quatro rodas), 555 armas, 903.258 munições e 5.925 equipamentos de proteção pessoal, além de R$ 10 milhões que foram destinados para reformas dos prédios das instituições ligadas à secretaria, por meio do projeto “Mãos que Constroem”, que utiliza a mão de obra prisional.