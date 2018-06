Secretário destaca valorização profissional em formatura de 113 sargentos da PM

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, representou o governador Reinaldo Azambuja na formatura de 113 novos sargentos da Polícia Militar.

Na solenidade realizada no Centro de Convenções Albano Franco, Videira destacou a importância da valorização dos integrantes da corporação. “É importante reconhecermos o empenho dos profissionais da segurança pública, por tempo de serviço e por merecimento. Estamos com a fila de promoções zerada, tanto que para essa turma tínhamos 250 vagas disponíveis e só foram preenchidas 150, sendo uma na capital e outra em Dourados”, afirmou o secretário.

Durante o período de formação, foram cerca 875 horas/aulas de instrução, em que os novos sargentos puderam aprimorar suas habilidades, conhecimentos e atitudes de liderança, necessárias ao exercício da nova função.

Além da formatura em Campo Grande, as promoções também acontecem neste mês no Polo de Ensino de Dourados, totalizando 150 novos militares que ascenderam ao posto de sargento da PM. Também está em andamento o Curso de Formação de Cabos com cerca de 300 alunos, que estão divididos nos polos de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Nova Andradina e Três Lagoas.