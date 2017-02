Secretário discute com associação a situação de médicos da Santa Casa

O secretário de Saúde de Campo Grande, Marcelo Vilela, recebeu na manhã desta sexta-feira (10) a visita do presidente da Associação dos Médicos da Santa Casa (Amesc), Carlos Ildemar Campos Barbosa.

Segundo Vilela, este primeiro encontro foi importante para que ele, enquanto gestor, pudesse ter um panorama de como está a situação dos profissionais que atendem no maior hospital de Mato Grosso do Sul, além de estabelecer uma parceria e estreitar laços com a instituição.

Conforme dados da Amesc, cerca de 500 médicos contratados como autônomos ou Pessoas Jurídicas atuam na instituição.“É importante esse diálogo porque nós estamos preocupados com tudo que está relacionado à Saúde. Por isso nós não podemos ficar alheios à situação destes profissionais. São pessoas que estão na ponta e sabem o que realmente está acontecendo e das reais necessidades”, destacou o secretário de Saúde.

Nesta semana a Santa Casa deixou de fazer o pagamento dos funcionários, condicionando a um suposto atraso no repasse por parte do município, o que não ocorreu, visto que a prefeitura não tinha atrasado o repasse. Entretanto, sensibilizada com a situação, a Prefeitura de Campo Grande determinou que fosse feito um adiantamento de R$10 milhões, efetuado na tarde de sexta-feira (9), para que o hospital pudesse arcar com a folha e evitar possível paralisação dos serviços prestados à população.