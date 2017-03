Secretário e governador discutem melhorias na saúde da Capital

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, esteve reunido na tarde desta segunda-feira (6) com o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, e com o secretário estadual de Saúde, Nelson Tavares, para tratar de assuntos referentes à melhoria da saúde na Capital.

Entre os assuntos debatidos estão a adesão ao Termo de Cooperação para funcionamento do Complexo Regulador de Vagas; funcionamento das UTIs do Hospital do Câncer; Maternidade Cândido Mariano e dos convênios com a Santa Casa de Campo Grande, Hospital Universitário e Hospital Nosso Lar.

Também foi discutida a ampliação dos serviços de atendimento junto ao Hospital Regional; ampliação de leitos da UTI adulto; disponibilização de leitos para o tratamento de dependentes químicos e a viabilidade de realizar procedimentos como cirurgia bariátrica.

O secretário também levou a preocupação em relação a repasses pendentes do Governo do Estado, entre eles, recursos destinados aos convênios da rede hospitalar, que gira em torno de R$ 8,6 milhões, e pagamento dos médicos reguladores, que está em atraso desde outubro de 2016, totalizando, aproximadamente, R$ 735 mil.

“A reunião foi bastante produtiva e o governador se mostrou bastante receptivo e propenso a resolver estas questões. Nós estamos estreitando o diálogo para garantir o melhor atendimento à população. São questões pontuais que podemos resolver e isso irá trazer benefícios para a Saúde da nossa cidade”, ponderou Vilela.