O secretário de Saúde, Marcelo Vilela, acompanhado do coordenador de urgência da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), Yama Higa, visitou na manhã deste sábado (17) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário onde conversou com servidores e pacientes, além de conferir o tempo de atendimento e o cumprimento das escalas médicas de plantão.

Conforme a escala médica que é divulgada previamente no site da prefeitura, a UPA Universitário deveria ter quatro médicos clínicos fazendo o atendimento, mas houve a falta de um profissional que apresentou atestado e foi reposto ainda durante a manhã. A unidade apresentava pouco fluxo de pacientes e todos estavam sendo atendidos dentro do tempo protocolar.

O secretário reforça a dificuldade da gestão em preencher as escalas, uma vez que é necessário ao menos 100 profissionais por dia para atender as necessidades somente das dez unidades de urgência do município. Diariamente uma média de 4 mil pacientes passam pelas seis UPAs e quatro CRSs. Hoje o município conta com 1021 médicos, sendo 511 concursados e 510 convocados.