Secretário municipal é preso durante operação contra fraude em concurso

O secretário de Administração de Aparecida do Taboado, Kaiser Carlos Correa, foi preso nesta terça-feira (3), durante a Operação "Back Door", do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

De acordo com a assessoria do Ministério Público Estadual (MPE), o secretário teve a prisão temporária decretada por improbidade administrativa.

Além da prisão do servidor, equipes do Gaeco cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em Campo Grande e Aparecida do Taboado.

Em Aparecida do Taboado, foram alvos, as Secretarias de Administração e Obras, a Procuradoria-Geral, a empresa responsável pela realização do comcurso, além de servidores, ex-servidores e particulares. As buscas e apreensões, na capital, não foram detalhadas.

Fraude em concurso público

A investigação tem por objetivo apurar a prática de crime de fraude em concurso público e outros, tendo como foco o concurso público deflagrado pelo município de Aparecida do Taboado, via edital nº 001/2018, para o provimento de vários cargos públicos de seu quadro permanente. As provas do certame foram realizadas no último dia 24 de junho de 2018.

"Back Door"

O nome da operação, em tradução literal, significa “porta de trás” e foi adotado em referência às pessoas que desejam ingressar no serviço público sem se submeter às regras do concurso, o qual deve ser sempre realizado dentro de padrões rígidos de lisura, garantindo a todos os candidatos condições iguais de competição.