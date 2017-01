Secretários de segurança MS, MT e PR se reúnem nesta quinta em Campo Grande

Com objetivo de debater assuntos relacionados ao sistema prisional, tráfico de drogas e armas, além de ações práticas para combater a modalidade de crime que leva o nome de novo cangaço (como é chamado o roubo a bancos), será realizada uma reunião que contará com as presenças dos secretários de Segurança Pública e policiais das áreas de inteligência dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. O evento acontece nesta quinta-feira (26), em Campo Grande a partir das 9h, no auditório da Academia de Polícia Civil (Acadepol), localizada no Parque dos Poderes,

De acordo com o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o início do encontro será aberto para a imprensa quando os secretários apresentarão um relato da situação de cada estado. Logo depois, as discussões e troca de informações, que seguem até às 13h, deverão ser restritas entre as áreas inteligência e policias especializadas que atuam no combate ao tráfico de drogas e armas.

“Essa parceria possibilita a realização de ações integradas em proteção das nossas divisas e na região de fronteira. Ainda falaremos de situações envolvendo o sistema carcerário, fazendo com que um estado apoie o outro quando solicitado. Estamos liderando esse processo objetivando exatamente, além de reivindicar em bloco, se antecipar ao projeto do Governo Federal que coloca a fronteira como foco central”, explicou o secretário.

Participam os secretários de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, Wagner Mesquita e de Segurança Pública de Mato Grosso, Rogers Elizandro Jarbas.