Sectur oferece curso gratuito de decoração natalina

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) está com inscrições abertas para o curso gratuito de decoração natalina. As aulas ocorrerão de 4 a 15 de dezembro, no Quiosque da Arte, localizado no Horto Florestal, das 14h às 16h30.

As oficinas serão realizadas às segundas, quintas e sextas. Apenas 20 vagas serão disponibilizadas.

Durante as aulas os alunos poderão desenvolver técnicas criativas com o uso de materiais recicláveis na produção de guirlandas e como decorar a casa para o Natal.

Dicas práticas de como montar árvore e como usar colocar piscas e enfeites também serão dadas aos participantes.

Interessados devem se inscrever pelo telefone 67 99273 9346, com Cida.