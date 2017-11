Sectur oferece curso gratuito de produtor cultural

De 20 a 23 de novembro, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), promove curso de Produtor Cultural. As aulas ocorrerão das 18 horas às 22 horas na sede do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), gratuitamente.

Interessados em participar devem enviar currículo para ([email protected]) até o dia 16 de novembro. Os dados serão analisados pela organização. Serão preenchidas 25 vagas.

O objetivo do curso é atualizar quem já atua como produtor cultural, além de contribuir para o fortalecimento deste profissional. A intenção também é a de criar estratégias para dinamizar o setor dentro da esfera municipal.

Com carga horária de 16 horas, as aulas terão conteúdos que são ferramentas de trabalho essenciais para quem trabalha no segmento cultural.

Conteúdos:

a) Organização e elaboração de projetos culturais: fundamentação, justificativas, objetivos, e elaboração de planilhas físico-financeiras;

b) Ferramentas para dinamização e elaboração de um plano de produção cultural eficiente;

c) Planejamento e avaliação: detecção do problema centrar, estudo da árvore de resultados, metas, cronogramas e indicadores;

d) Criação de uma proposta de desenho criativo de produção e realização de pitching criativo.

As aulas serão conduzidas pelo professor Carlos Henrique Lisboa Fontes, presidente e diretor artístico do Espaço Cultural Casa da Ribeira de Natal, no Rio Grande do Norte.

Fontes também é mestre em Ciências Sociais, diretor e dramaturgo, com experiência na formação de agentes culturais na área da economia criativa e no planejamento de ações em parceria com empreendimentos da área.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9220-3031, com Maria do Rosário.