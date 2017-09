SED abre processo de seleção e cadastro de reserva de profissionais educação

A Secretaria de Estado de Educação (SED) divulgou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (29) edital de Seleção e Cadastro de Reserva de Profissionais para compor a equipe de formadores estaduais e regionais no Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), em Mato Grosso do Sul. As inscrições estão abertas e vão até às 11 horas do dia 3 de outubro de 2017.

Para se inscrever é necessário possuir licenciatura plena em Pedagogia ou licenciatura em Letras/Língua Portuguesa; ser profissional da educação na rede pública de ensino; e residir no município polo da Coordenadoria Regional de Educação.

O candidato deverá acessar o link e enviar para o e-mail [email protected], cópias digitalizadas da ficha de inscrição preenchida, RG e CPF; holerite, diploma de conclusão do Curso Superior.

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar no dia 4 de outubro, das 7h30 às 11h30, na Coordenadoria Regional de Educação, os documentos listados no anexo I do edital, para os trâmites de análise dos currículos.

Os critérios, ficha de inscrição, endereços das Coordenadorias Regionais de Educação e demais informações estão disponíveis a partir da página 3.