A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou um suplemento no Diário Oficial desta sexta-feira (20.7) com o edital n. 11/2017, com a relação nominal dos professores cadastrados para atribuição de aulas temporárias nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino, em projetos e programas educacionais, para o segundo semestre de 2017.

A relação completa está disponível no Suplemento SED no Diário Oficial n. 9.455.