SED realiza formação com professores

A Secretaria de Estado de Educação (SED) inicia esta semana a Formação de Práticas Laboratoriais para professores de Química, Física, Biologia e Matemática das Escolas da Autoria com ensino médio em tempo integral. A formação ininiou em Campo Grande, nesta quinta e sexta-feira (29 e 30) e nesta semana segue para o interior do estado.

Durante a formação, os professores estão conhecendo novas possibilidades que podem ser trabalhadas com os estudantes, confirmando que o que se aprende nos livros se comprova por meio de experiências. “As experiências que os professores estão fazendo durante a formação podem ser reproduzidas em qualquer escola, nas salas de aula ou nos laboratórios, casando a teoria com a prática”, afirmou o professor Renato Gonçalves, da equipe de Ensino Médio Integral da SED.

Realizada em parceria com a Stem Brasil, a ideia da formação é fortalecer, cada vez mais, a pesquisa na experimentação científica. “Nossa proposta é trazer atividades para os professores desenvolverem aqui e posteriormente levarem para sala de aula como proposta para os alunos, com a utilização de materiais de baixo custo, disponíveis para qualquer escola”, explicou a formadora da Stem, Ticiana de Souza Lima.

Em breve, os estudantes do professor Lauro da Rosa Junior, da EE Lucia Martins Coelho, poderão reproduzir a experiência que ele fez durante a formação, relacionada com a Lei dos Quadrados do Tempo, e que vai dinamizar a aprendizagem. “A proposta da Escola da Autoria é bem atrativa, tanto para o professor quanto para os estudantes. Segundo eles, é bem mais fácil de aprender relacionando os conceitos com as práticas que acontecem fora da sala de aula. Eu já percebi o maior interesse deles pela disciplina, principalmente quando eles fazem o experimento e veem que deu certo, que o que aprenderam faz sentido”, destacou.

Depois de Campo Grande, a formação será em Dourados, na Escola Estadual Presidente Vargas, nos dias 4 e 5 de julho; em Corumbá, os professores participarão na Escola Estadual Julia Gonçalves Passarinho, nos dias 3, 4 e 5 de julho.