SED vai contratar professores temporários para Educação Profissional

A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou no Diário Oficial do Estado(DOE) desta quinta-feira (29.6) o edital de cadastro reserva de profissionais para atuar, em caráter temporário, nos cursos de Educação Profissional, na modalidade presencial, operacionalizados na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul em 2017.

Poderão participar do cadastramento os profissionais com escolaridade em nível superior, em cursos de Tecnologia, Bacharelado ou Licenciatura, com diploma ou comprovante de colação de grau, reconhecidos pelo MEC, em conformidade com o eixo tecnológico e o curso de educação profissional ofertado pela SED.

A ficha de cadastramento estará disponível até 10 de julho de 2017, devendo o candidato acessar o link do edital e seguir as instruções que constarão na tela para realizar a inscrição, a qual ocorrerá exclusivamente pela internet.

O edital completo, com a relação de municípios, escolas e cursos ofertados, está disponível a partir da página 3.