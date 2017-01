Sede do Incra em Campo Grande continua invadida

A sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) de Campo Grande continua invadida por membros do Movimento Popular de Lutas (MPL), nesta quarta-feira (24).

O Incra foi invadido na manhã desta segunda-feira (23), e o MPL informou que permanecerão no Instituto até o resultado da audiência de hoje que os movimentos sociais terão em Brasília com o Leonardo Goes, presidente do Incra Nacional.

Segundo o coordenador estadual do MPL, Jonas Carlos da Conceição, o Incra foi invadido para para cobrar das autoridades competentes agilidade no processo de Reforma Agrária em MS.