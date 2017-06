Sede do Vale Renda não terá atendimento na tarde desta sexta-feira

Em virtude de manutenção programada pela concessionária de energia elétrica de MS (Energisa), a sede do programa Vale Renda, localizada na avenida Presidente Ernesto Geisel, 6644, bairro Cabreúva, não terá atendimento na tarde desta sexta-feira (30.6), já que a interrupção do fornecimento ocorre das 13h às 18h.

As reuniões socioeducativas aos beneficiários do Programa Vale Renda, que ocorrem nas regiões de Campo Grande no período da tarde, prosseguirão normalmente conforme previamente programadas.