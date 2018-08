O motociclista, Rodrigo Baiona de Morais, 27 anos, vítima de um acidente na última quarta-feira (16), na Vila Bela, em Coxim, está em estado grave. Ele segue internado em coma induzido na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Campo Grande, segundo familiares.

De acordo com informações do Edição MS, o traumatismo craniano encefálico que Rodrigo sofreu é gravíssimo, porém, a equipe médica está confiante em reverter o quadro com medicamentos. Entretanto, os familiares informaram ao site local que a cirurgia não foi descartada. É que a fratura causou um edema e, consequentemente, o inchaço no cérebro.

Ele foi socorrido em Coxim pelos militares do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, mas, devido a gravidade de seu caso foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

O acidente

Rodrigo pilotava uma moto, com placa de Coxim, pela rua Girassol, quando colidiu violentamente com um carro, também com placas de Coxim, que estava devidamente estacionado.

O carro estava estacionado no mesmo sentido em que a motocicleta seguia. O impacto foi tão grande que a lateral do carro ficou bastante danificada, principalmente na porta do motorista.