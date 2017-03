Seguem abertas até domingo as inscrições de cursos para servidores estaduais

Estão abertas até o próximo domingo (26) as inscrições para seis cursos voltados aos servidores do Estado de Mato Grosso do Sul. A capacitação é gratuita e oferecida na modalidade EAD (Ensino a Distância) por meio da Fundação Escola de Governo (Escolagov).

De acordo com a Escolagov, os cursos em EAD são ideais para quem busca praticidade, flexibilidade, comodidade, economia de tempo e principalmente economia financeira. Veja abaixo os cursos que estão sendo disponibilizados:

* Atendimento ao Cidadão;

* eDOC/MS Sistema de Comunicação Eletrônica, Ética e Serviço Público,

* Gestão estratégica de Pessoas e Planos de Carreira,

* Introdução a Gestão Por Competência – PGDI,

* Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos – Lei nº 8.666/93, pregão e registro de preços.

Mais detalhes estão disponíveis na área de cursos no site da Fundação Escola de Governo, no endereço eletrônico www.escolagov.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3321-6100.