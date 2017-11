Segunda etapa do Refis começa com 85% de descontos

A segunda etapa do Refis da Prefeitura de Campo Grande começa nesta quarta-feira (1º) e vai até o dia 30 de novembro. A equipe da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento será reforçada e ficará à disposição do público. A partir do dia 15 de novembro, serão cerca de 40 atendentes trabalhando, possibilitando até 2 mil atendimentos diários. A Central do IPTU está localizada na Rua Arthur Jorge, n.500, Centro.

Neste primeiro mês do Refis, 25.286 contribuintes procuraram a Central do IPTU para negociar seus débitos. A Prefeitura arrecadou R$ 27.102.253,84. No último dia de outubro, 2.966 pessoas passaram pelo local. A Central ficou aberta até que o último contribuinte recebesse atendimento.

Descontos

Nesta 2ª etapa do Refis, o contribuinte tem 85% de desconto nos juros e na correção monetária no pagamento à vista, e 75% nas multas, das dívidas de tributárias e multas com o município. Exceção para multas de trânsito.

Quem optar pelo pagamento parcelado terá desconto de 70% nos juros e na correção monetária em 6 vezes, e 25% nos juros e na correção monetária em 12 vezes. Multas não serão parceladas.