Segunda-feira amanhece nublada com previsão de chuva durante a tarde

A segunda-feira (6) amanheceu parcialmente nublada em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul, com previsão de pancadas de chuva durante a tarde.

Em Campo Grande o dia começou com os termômetros marcando 21°C. A temperatura máxima na Capital pode chegar a 30°C. No Estado a temperatura mínima prevista é de 20° C e a máxima deve atingir 34°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje o tempo continua com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. No Pantanal, sul e sudeste do estado as pancadas de chuva ocorrem desde cedo e mais intensas.