Segunda-feira amanhece com chuva e mínima de 12°C

Após tempestade na noite de domingo (1°), a segunda-feira (2) amanheceu com chuva e temperatura amena em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. No início da manhã os termômetros marcavam 16°C na Capital.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nebulosidade aumenta com a aproximação de um sistema de baixa pressão. As temperaturas caem no final da tarde e inicio da noite.

Em Mato Grosso do Sul a mínima prevista é de 12°C e a máxima é de 30°C. Em Campo Grande a temperatura mínima de 18°C e máxima não passa de 28°C.