Segunda-feira amanhece com pouca nuvens e previsão de chuva durante a tarde

A segunda-feira (13) amanheceu com poucas nuvens em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. O dia tem possibilidade de chuva a tarde em todo o Estado.

Em Campo Grande o dia amanheceu com os termômetros marcando 21°C. A temperatura máxima pode chegar a 31°C. Já no Estado as temperaturas ficam entre 20°C e 33°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ainda faz muito calor em todo Estado. Ocorrem as pancadas de chuva e trovoadas em pontos isolados devido a presença de áreas de instabilidade.