Segunda-feira amanhece com termômetros marcando 11°C em MS

A segunda-feira (3) amanheceu com temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul. Na capital os termômetros marcam 12ºC, com sensação térmica de 11°C. Em Dourados, no sul do Estado, o dia amanheceu com termômetros marcando 11°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) os dias permanecem ensolarados com poucas nuvens e baixas temperaturas durante a madrugada, aumentando rapidamente durante o dia.

Em Mato Grosso do Sul, a temperatura mínima chega a 10°C e a máxima não passa de 29°C. Já em Campo Grande a temperatura máxima não passa de 23°C.

A semana começa com tempo seco no Estado. A umidade do ar continua baixa, especialmente no período da tarde quando pode atingir valores inferiores a 30%. De acordo com o Inmet, não há previsão de chuva durante a semana.