Segunda-feira amanhece ensolarada com previsão de chuva à tarde

A segunda-feira começa com as temperaturas em elevação. Os ventos permanecem moderados com eventuais rajadas, mas o processo de formação de uma frente fria já promove instabilidades mais significativas no estado, especialmente no sul e sudoeste.

Na capital, a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 32°C.

Na região pantaneira, faz sol durante o dia, com possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 22°C e máxima de 35°C

Nas cidades do sul e sudoeste do estado, sol com possibilidade de chuva pela manhã. À tarde e à noite, são esperados pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 22°C e máxima de 35°C.