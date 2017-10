O dia amanheceu com sol entre nuvens em Campo Grande. A previsão do tempo para esta segunda-feira (30), na Capital e no Estado é de céu parcialmente nublado com possibilidades de chuvas isoladas.

Na Capital, a mínima é de 20°C e máxima 32°C. Em Mato Grosso do Sul a mínima é de 17°C e máxima de 36°C.