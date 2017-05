Segunda-feira começa com temperaturas amenas e céu claro

O dia amanheceu com céu claro e temperaturas amenas nesta segunda-feira (22), em Campo Grande e interior de Mato Grosso do Sul. Na Capital os termômetros marcaram 18°C durante a manhã.

Em Mato Grosso do Sul as temperaturas podem variar bastante, a mínima prevista é de 13°C e a máxima pode chegar a 30°C. Em Campo Grande a temperatura mínima de 18°C e máxima de 27°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem amanhecer mais baixas, mas se elevam significativamente no decorrer do dia. As chuvas ainda ocorrerão de forma isolada, especialmente no norte do estado.