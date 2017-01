A segunda-feira (30) amanheceu nublada em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o tempo continua instável e chove à tarde em pontos isolados do estado.

Em Campo Grande a temperatura mínima de 20°C e máxima de 32°C, com umidade relativa do ar entre 50% e 90%. No Estado, a temperatura mínima prevista é de 19°C e máxima pode chegar a 34°C.