O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) comunicou ao público no site oficial que na segunda-feira (29), não haverá expediente na secretaria, bem como nos cartórios eleitorais de todo o Mato Grosso do Sul.

Conforme o TRE-MS, os prazos que, porventura, iniciem-se ou se findem neste dia, ficam compulsoriamente prorrogados para o dia 30 de outubro de 2018, terça-feira.

