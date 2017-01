Com predomínio de sol, a segunda-feira (9) será de tempo quente e abafado com a temperatura máxima chegando a 38ºC em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),no Estado a previsão também é de chuva durante a tarde, especialmente na região centro e norte.

Campo Grande amanhece parcialmente nublado com previsão de chuva durante a tarde. Na Capital a temperatura mínima será de 23°C e máxima pode chegar a 33°C, com umidade relativa do ar entre 45% e 85%.