Segunda-feira será nublada e com previsão de chuva em todo o Estado

Na manhã dessa segunda-feira (8) os termômetros na Capital amanheceram registrando temperaturas amenas com 22°C, a semana começa de tempo nublado e garoa fina.

De acordo com o boletim técnico emitido pelo INMET o tempo continuará nublado com pancadas de chuva e trovoadas em todo o Estado. Um canal de umidade promove pancadas de chuva fortes no centro, norte e leste do estado, até terça-feira (9).

Na quarta-feira (10) e quinta-feira (11), as pancadas mais fortes estarão no oeste e sul do estado. As temperaturas sofrem ligeiro declínio até terça-feira, mas a partir de quarta-feira ocorrem períodos de sol no nordeste do estado.

Nesta segunda-feira a previsão é de tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, na Capital. Com termômetros registrando máxima de 26°C e mínima de 21°C.