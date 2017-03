Segunda parte da reforma do Morenão é discutida por autoridades

Com a aproximação do vencimento do prazo para que a segunda parte do projeto de melhorias no Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão seja entregue, representantes de instituições interessadas na liberação se reuniram recentemente para discutir o assunto.

Vence dia 7 de abril o prazo, mas a liberação total do Morenão pode estar próxima. O presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário de Oliveira, esteve reunido com o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine, e com o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda.

O projeto com a segunda parte da reforma já foi entregue para aprovação ao Corpo de Bombeiros, segundo a FFMS. Se os laudos não forem aceitos, o estádio voltará a ser interditado por completo no dia 7 de maio, logo após o fim do Campeonato Estadual de futebol. Porém, se forem aprovados, obras devem ser feitas a partir de então, com previsão de liberação total para o mês de outubro.

Cerca de 25 mil pessoas poderão acompanhar campeonatos no Morenão com a aprovação do projeto de pânico e incêndio.

Além disso, durante o encontro, o presidente da FFMS, Cezário, comemorou a diminuição do valor do aluguel do estádio Morenão para os clubes da Capital atuarem durante o Campeonato Sul-Mato-Grossense.