Segundo PF e CGU, André tinha conhecimento de propinas

A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União entendem que o ex-governador André Puccinelli tinha envolvimento no esquema criminoso de pagamentos de propinas. A informação foi dada em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira sobre a quarta fase da Operação Lama Asfáltica.

Segundo as investigações, André sabia das propinas e era beneficiado por elas, mas não recebia o dinheiro diretamente.

Tornozeleira

André Puccinelli foi conduzido coercitivamente na manhã de hoje até a sede da Polícia Federal e depois para o Patronato Penitenciário de Campo Grande localizado na Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário do Mato Grosso do Sul), onde esteve para a colocação de uma tornozeleira eletrônica.

Segundo a PF, foi solicitada a prisão preventiva do ex-governador, mas a Justiça entendeu que a medida não era necessária e determinou a aplicação de medida restritiva com a tornozeleira. Ele terá seus passos monitorados 24h por dia e não poderá sair de casa depois das 21h.