Segurança arrolado em investigação de cigarros será exonerado

Depois das prisões que aconteceram na quarta-feira (16) durante a Operação Oiketicus, vários policiais militares correm o risco de exoneração nas próximas semanas. Fontes do Governo afirmaram que pelo menos um deles tem os dias contados. O segundo sargento Ricardo Figueiredo, lotado na governadoria, terá sua exoneração publicada no DOE (diário oficial do estado) de segunda-feira (21).

Outros dos militares presos durante a operação já foram retidos dos cargos e locados em outras unidades da PM. Como por exemplo, o Tenente Coronel Admilson Cristaldo Barbosa, que tinha o cargo de confiança de Comandante do 11º BPM de Jardim. Agora o Tenente foi transferido para o Comando Geral / Ajudância Geral de Campo Grande.

Assim como o Tenente Coronel Luciano Espínola da Silva que foi dispensado de suas funções de 1ª CIPM / CPA-3 de Bonito e também foi transferido para o Comando Geral / Ajudância Geral de Campo Grande.

Todos os mencionados estão envolvidos na investigação do Gaeco e – Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado e foram presos durante a Operação Oiketicus.