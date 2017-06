Segurança na rodoviária da Capital teve reforço da Guarda Civil Municipal no feriado

Cerca de 30 guardas participam da operação “Corpus Christi”, com ações de prevenção que encerram nesta segunda-feira (19), no terminal e em suas imediações. A Guarda Civil Municipal de Campo Grande passou a contribuir, desde a semana passada, com a segurança do terminal rodoviário da Capital.

O envolvimento do efetivo da Guarda Civil Municipal em terminais rodoviários não é uma exclusividade de Campo Grande, informou a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social – Sesde, tendo em vista que em algumas cidades do interior, como Dourados, por exemplo, a Guarda já atua há anos na rodoviária, com o trabalho ostensivo e preventivo.

Operação Corpus Christi – Os trabalhos começaram na última quarta-feira (14) com os guardas civis circulando no terminal, e também fazendo rondas no entorno da rodoviária, com o auxílio de viaturas e motos. Também foi disponibilizada uma viatura que irá permanecer no local para reforçar a segurança.

O superintendente da Guarda Civil Municipal, Anderson Gonzaga, explica que a operação de prevenção é semelhante à ação realizada pela Polícia Militar. Segundo Gonzaga, essas ações de prevenção serão rotineiras, sendo intensificadas em datas as quais provocam um aumento do fluxo de pessoas no terminal. Em casos de denúncias ou atitudes suspeitas, os guardas civis municipais estão autorizados a realizar as abordagens.